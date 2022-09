Interdiction de l’emploi du feu en Corse-du-Sud 1er et 2 octobre Interdiction d’emploi du feu en Corse du Sud ce samedi 1er et dimanche 2 octobre.



Communiqué de la Préfecture de Corse et de Corse-du-Sud En raison du risque incendie spécifiquement identifié par les services de Météo France pour le week-end des 1er et 2 octobre, l’interdiction d’emploi du feu (écobuages, brûlages de déchets verts, feux de camp...) est prolongée jusqu’au dimanche 2 octobre inclus. Pour rappel, cette mesure s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit.

Ci-joint, l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 portant interdiction de l’emploi du feu, sur l’ensemble du département de la Corse-du-Sud, pour le 1er et le 2 octobre 2022. arrete_2a-2022-09-30-00001_du_30_septembre_2022.pdf (1.35 Mo)



