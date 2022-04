Interdiction de détruire les nids d'hirondelles A Cità d'Aiacciu è l'associu Global Earth Keeper ci ramentani l'intardizzioni di sfà i nidi di i rundinelli

La Ville d’Ajaccio et l’asociation Global Earth Keeper rappellent l’interdiction de détruire les nids d'hirondelles. L'association Global Earth Keeper est alertée depuis plusieurs années sur le phénomène de destruction de nids d’hirondelles. Une campagne de sensibilisation sur la protection des volatiles a été lancée





Alertée depuis plusieurs années sur la destruction annuelle de nids d’hirondelles , l'association Global Earth Keeper lance une campagne de sensibilisation sur la protection des hirondelles. Sensible aux actions de protection de l'environnement, de la faune et de la flore, l a Ville d’Ajaccio soutien cette démarche et rappelle l’interdiction de détruire les nids d’hirondelles, ainsi que sur les effets environnementaux positifs que la présence de ces oiseaux apporte.



Les hirondelles sont protégées par la loi Ce que dit la loi : Les hirondelles sont protégées par la loi du 10 juillet 1976 portant sur la protection de la nature et l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national. A ce titre, en application de l’article L411-1 du Code de l’environnement , sont interdits et en tout temps, « la destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces, qu’ils soient vivants ou morts, leur trans-port, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».



Tout contrevenant est passible d’une amende de 9 000 euros et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 6 mois (art. L415-3 et suivants du Code de l’environnement).



Les martinets sont eux aussi protégés par la loi du 10 juillet 1976 et l’arrêté du 29 octobre 2009 ainsi que par la Directive européenne oiseaux 79/409 . Il est donc également interdit de détruire leurs nids, leurs œufs et leurs poussins.



