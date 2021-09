Interdiction de baignade et pêche provisoire (littoral résidence des Îles à Pasci Pecura) U bagnu è a pesca sò intarditti pà u mumentu trà a residenza di l'isuli è Pasci Pecura

Dans l'attente de résultats d'analyses d'eau de mer, la baignade et la pêche sont provisoirement interdites de la plage de la résidence des Îles à Pasci Pecura.



Kyrnolia informe : suite à un incident survenu à la STEP des Sanguinaires, un déversement modéré d'eaux usées a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2021. Dans l'attente de résultats d'analyses, la baignade et la pêche sont provisoirement interdites de la plage de la résidence des Îles à Pasci Pecura. Arrêté res des Îles à Pasci Pecura.pdf (212.04 Ko)



