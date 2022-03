Interdiction d’emploi du feu en Corse du Sud

Un épisode de vent est annoncé pour ce week-end par les services de Météo France.



En conséquence, l’emploi du feu est strictement interdit samedi 26 et dimanche 27 mars sur l’ensemble du département, notamment les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité).



Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit.

Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.