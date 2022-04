Interdiction d’emploi du feu en Corse du Sud samedi 9 avril

L’emploi du feu sera strictement interdit demain samedi 9 avril toute la journée sur l’ensemble du département de la Corse du Sud, en raison d’un épisode de vent fort annoncé par Météo-France et de la sécheresse constatée sur certains secteurs du territoire.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit. Elle concerne notamment les brûlages de végétaux, les feux de camp ou encore l’utilisation de réchaud et de barbecue (sauf à moins de 5 mètres d’une construction débroussaillée, dotée de l’eau courante et de l’électricité),



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.