Interdiction d’emploi du feu en Corse du Sud du 31 mars au 2 avril 2023 L'adopru di u focu sarà difesu da u 31 di marzu sin'à u 2 d'aprili in u Pumonte sanu.

Les services de l'État informent que l’emploi du feu est strictement interdit du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril inclus sur l’ensemble de la Corse du Sud.



Communiqué Les services de Météo France annoncent un épisode de vent fort sur la Corse du Sud ce vendredi et jusqu’à dimanche. Compte-tenu du niveau de sécheresse très marqué sur certaines parties du territoire, notamment la façade Est et l’extrême Sud du département, cette situation est susceptible de créer un important risque d’incendie.

En conséquence, l’emploi du feu est strictement interdit du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril inclus sur l’ensemble de la Corse du Sud.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit.



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.



La protection des personnes, des biens, de l’environnement repose sur le civisme de tous.



Retrouvez lus d'informations dans l'arrêté en téléchargement. arrete_du_30_mars_2023_portant_interdiction_d_emploi_du_feu_du_31_mars_au_02_avril.pdf (1.47 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer