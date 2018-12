Interdiction d'accès au quai d'honneur port Charles Ornano jusqu'à nouvel ordre

Dopu à a timpesta, ùn si pò micca andà annant'à u molu di u portu Charles Ornano

Considérant que la tempête a fragilisé les structures et infrastructures sur le site du Port Charles Ornano et étant donné que certaines structures peuvent présenter un risque pour la sécurité public, l'accès aux quai d'honneur du Port Charles Ornano est formellement interdit de jour comme de nuit et cela jusqu'à nouvel ordre.