Interdiction d'accès au public à la zone de renflouage du navire Iles Sanguinaires II Considérant la nécessité d'une intervention suite au naufrage du navire et la mise en sécurisation de la zone :



L'accès à la zone barriérée située Quai des torpilleurs est strictement interdite à tous véhicules ou piétons hors engins et personnels en charge des opérations de secours.

Plus d'informations ci-joint : 2020_4668 Interdiction accès quai des Torpilleurs.pdf (146.34 Ko)



