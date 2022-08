Interdiction baignade et pêche plage Résidence des Îles Ultima messa à ghjornu di u marcuri u 3 d'aostu di u 2022. Dernière mise à jour mercredi 3 août 2022 - 15h45



Toutes activités de baignade et de pêche sont interdites sur le littoral de la plage de la Résidence des Îles et dans la bande des 300 mètres de ce plan d’eau.



Arrêté municipal en date du mercredi 3 août 2022 Arrêté municipal fermeture plage Résidence des îles.pdf (240.54 Ko)



