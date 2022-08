Intempéries, les mesures de la Ville d'Ajaccio Dopu à a timpesta di sta mane, i sirvizii di a Cità è quelli di a CAPA sò mubilizati cù quelli di i pumpieri è di succorsu.

Suite à l'épisode orageux de forte intensité qui s'est déclaré ce matin, les services de la Ville et de la Capa sont toujours mobilisés en coordination avec le Service d'incendie et de secours. La Ville surveille l'évolution météorologique. La plus grande vigilance est demandée.

De nouvelles mesures sont en cours pour assurer la protection des personnes et des biens







Le complexe Pascal Rossini est ouvert et mis à disposition pour accueillir les personnes des campings nécessitant d'être relogées. Les redirigent les personnes dans le besoin et les renseignent.

Le Palatinu également est mis à disposition



Fermeture des sites

La Ville d'Ajaccio a pris la décision, par arrêtés, de fermer l'ensemble des plages du littoral, les aires de jeux, les sites de la Parata et le chemin des Crêtes ainsi que le Casone, du 18 août 17h00 à vendredi 19 août à 12h00

La Grande Braderie en centre ville du jeudi 18 août est annulée demain matin vendredi 19 août, elle reprendra vendredi 19 août après-midi si les conditions le permettent.



Le marché de la place Campinchi est également annulé demain matin, vendredi 19 août.



Suite à l'orage de ce jeudi 18 août au matin, aucun dégât lourd n'a été déclaré, mais les services de la Ville et de la Capa restent vigilants et mobilisés.

La complexité du phénomène météorologique, violent, soudain et rapide a été telle que son ampleur n'a pu être prévisible.

Arbres cassés et couchés sur la chaussée, panneaux envolés ... le marché d'Ajaccio a également subi des dommages : tentes détériorées, marchandises endommagées.

