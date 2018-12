Institution d'une voie de bus boulevard Georges Pompidou entre l'arrêt de bus Saint Joseph et le Cours Prince Impérial I trasporti in cumunu di a CAPA cercani à migliurà i sirvizii pà a pupulazioni : una nuvella via pà i cari hà da essa fatta

Dans le cadre de l'amélioration du service de transports en communs de la CAPA, une nouvelle voie de bus va être instituée boulevard Georges Pompidou portion comprise entre l'arrêt de bus Saint Joseph et le cours Prince Impérial, cours Prince Impérial et cours Jean Nicoli.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4123_Couloir bus à partir de St Joseph.pdf (668.44 Ko)



