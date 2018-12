Institution d'un emplacement reservé aux véhicules des services de la ville d'Ajaccio Boulevard Roi Jérôme Un impiazzamentu pà i veiculi di a merria hà da essa risirvatu annant'à a via di u Roi Jérôme

Considérant les difficultés de stationnement rencontrées par les services de la ville dans l'exercice de leurs missions de service public, une place de stationnement sera désormais réservé boulevard Roi Jérôme, sur 1 emplacement après la porte cochère du Musée Fesch.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4120_ROI JEROME_Emplacement réservé services.pdf (488.47 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer