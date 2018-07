Inscrivez-vous pour un centre-ville plus connecté Prestu, dui posti interattivi piazziati in u centru di a cità darani infurmazioni cumirciali in cuntinuu da infurmà megliu i citatini di l'attività di a cità d'Aiacciu è di i so partinarii.

Deux bornes interactives installées en centre-ville et bientôt à proximité des gares maritimes et routières, diffuseront en continu des informations commerciales permettant de mieux informer et orienter les usagers. Des informations promotionnelles et événementielles seront mises à jour quotidiennement par la commune d’Ajaccio et ses partenaires



La redynamisation de l’activité commerciale et artisanale locale constitue un enjeu majeur pour la municipalité. Depuis 2015, après une phase de diagnostic de l’offre commerciale, la Ville d’Ajaccio a construit, conjointement avec la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, une stratégie d’appui au commercial au développement artisanal et local de proximité. Sur cette base, le conseil municipal (délibération n°2017-284) a approuvé à l’unanimité une stratégie d’appui au développement des activités commerciales et artisanales de proximité.



Par ailleurs depuis 2016, elle a su mobiliser des partenariats externes afin de bénéficier d’opportunité de financement public, notamment dans le cadre de la coopération transfrontalière avec le projet « compétitivité et innovation des villes portuaires », dont elle est le chef de file.



Ainsi, dans le cadre du projet européen de coopération transfrontalière Interreg Maritimo 2014-2020 et plus précisément du projet CIEVP « Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes portuaires », elle est actuellement en train de développer un panel d’outils numériques ayant vocation à promouvoir le commerce de centre-ville.



Première réalisation à voir le jour, l’implantation et le lancement de deux bornes interactives installées en centre-ville et dans un second temps à proximité des gares maritimes et routières. Elles diffuseront en continu des informations commerciales permettant de mieux informer et orienter les usagers, notamment par la mise à disposition d’informations promotionnelles et événementielles, qui seront mises à jour quotidiennement par la Commune d’Ajaccio et ses partenaires.



Ces bornes digitales permettront notamment la valorisation des commerçants et des artisans du centre-ville par le biais de parcours commerciaux spécifiques.





Qu’est ce qu’un parcours shopping labélisé « compétitivité et innovation des villes portuaires » ?

Ce parcours devra également répondre à la demande commerciale importante amenée par les activités portuaires dans un périmètre géographique limité à la zone portuaire et au centre ville.



Ces parcours sont construits à partir d’appels à référencements lancés par la ville afin de recenser les commerçants intéressés à la démarche.



Pour 2018, deux types de parcours seront constitués Itinéraire gastronomie ajaccienne

Itinéraire « tour des artisans ». Il s’agit d’un parcours recensant les commerçants et artisans qui, par la nature des produits ou des services qu’ils proposent, participent à la dynamisation du centre ville et mettent en avant une certaine idée de l’identité ajaccienne : Ajaccio Ville Capitale, Ajaccio cité impériale, Ajaccio ville portuaire, Ajaccio ville méditerranéenne.Ce parcours devra également répondre à la demande commerciale importante amenée par les activités portuaires dans un périmètre géographique limité à la zone portuaire et au centre ville.Ces parcours sont construits à partir d’appels à référencements lancés par la ville afin de recenser les commerçants intéressés à la démarche. dossier de candidature.docx (108.64 Ko)



Pour candidater Appel à référencement Parcours Centre-ville (002).doc (486 Ko)





