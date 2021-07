Inscrivez-vous pour la compétition en eau libre, la Napo Swim Cup, le 18 juillet Vi pudeti iscriva à a prima edizioni di a "Napo Swim Cup" chì si farà u 18 di lugliu in Aiacciu

Le GFCA Natation organise le 18 juillet 2021 la première course en eau libre au cœur de la ville d'Ajaccio, la Napo Swim Cup (NSC).



La Napo Swim Cup se déroulera le long des célèbres plages de la route des îles sanguinaires avec une arrivée au pied de la citadelle d'Ajaccio.

Les distances proposées sont de 5 000m, 1 500m et 500m, nagées en courses individuelles ou par équipes, et, avec ou sans matériel.











Le trophée des “Nages’poléoniennes” sera remis aux trois meilleures équipes en temps cumulés sur les courses de 5 000m (WATERL’EAU), 1500m (MARENG’EAU) et 500m (L’AIGLON).



Retrouvez plus d'informations dans le dossier de présentation en téléchargement.



Cette compétition s'adresse à tout public, tant pour la découverte et l'initiation à l'eau libre qu'à un niveau plus expérimenté, en tant qu'étape labelisée EDF Aqua Challenge 2021. Elle est en outre une des six étapes de la Coupe Corse d'Eau Libre.

Pour vous inscrire connectez-vous des à présent sur le site de la FFNEAULIBRE



