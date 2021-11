Inscritpions pour le city trail impérial 2021 La Ville d’Ajaccio par le biais de sa Direction des Sports organise en partenariat avec les clubs de la Ville le samedi 18 décembre 2021 la 6ème Édition City Trail Impérial. Cette épreuve propose aux coureurs un parcours de 9 km 200m (140 m D+) à travers les rues de la cité impériale.



Le départ se fera place Campinchi et l’arrivée sera jugée devant le kiosque de la place De Gaulle à Ajaccio. L’heure de départ est fixée à 20h00.



Le nombre de participants est limité à 1500 coureurs.







https://krono.run/calendrier.php?id_evt=1218



Pour les licenciés des fédération suivantes : FFA, FFTRI, UFOLEP et FSGT le lien sera actif dès le vendredi 12 novembre à 8h.



Pour connaître le parcours connectez-vous par ici : https://www.openrunner.com/r/13897197

L’ouverture des inscriptions sera effective à partir du lundi 15 novembre sur le lien suivant à partir de 8h :Pour les licenciés des fédération suivantes :le lien sera actif dès le vendredi 12 novembre à 8h.Pour connaître le parcours connectez-vous par ici :

EDITION NEW-LOOK pour le CITY TRAIL IMPÉRIAL 2021 Pour beaucoup, l'événement phare de Natali in Aiacciu, c'est le City Trail Impérial. Il revient cette année dans une formule innovante pour offrir aux sportifs un nouveau défi. Stéphane Vannucci nous dévoile tout.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer