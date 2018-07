Inscriptions pour le Festival International de pétanque d'Ajaccio 11 au 16 juillet place du Diamant

La progression dans la continuité pour faire de cet événement incontournable de la saison de pétanque un des plus beaux concours du monde, c’est dans l’écrin de la Place du Diamant, haut lieu historique placé au coeur de la ville et mis à disposition par la ville d’Ajaccio, que les joueurs Corses et des participants venus du Monde entier, auront l’occasion de concourir.



Près de 300 équipes soit 900 joueurs sont attendus pour le concours phare de l’International, manche qualificative du Master 2019 et 7ème manche du PPF Tour 2018 et Qualif’Masters 2019. Un événement à suivre sur Boulistenaute.com via une WebTV !



Cette année, les Champions du Monde Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Simon Cortès, Khaled Lakhal, Damien Hureau, Julien Lamour, Tyson Molinas, Tchato Cano ainsi que les meilleurs joueurs du circuit Stéphane Robineau, Alban Gambert, Fabrice Uytterhoven, Michel Hatchadourian, Farah N’Diaye, Kévin Philipson, les Champions de France triplette 2015 Nexon-Solana-Barre, et d’autres…..



Pas moins de 10 équipes Nationales seront en lice (des équipes étrangères présentes), dont la France emmenée par Puccinelli associé à Sarrio et Montoro ; Madagascar Nation championne du monde en 2017. La Tunisie Hammami Majdi (Champion du Monde Mixte 2017), Bougriba Khaled (vice Champion du Monde Individuel) et Karim Lacheb ; Monaco, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique, la Côte d’Ivoire, le Liban et l’Espagne compléteront ce tableau relevé, au sein duquel l’équipe de France devra contenir les assauts de l’équipe Malgache championne du Monde en titre et tenante du trophée ajaccien.



Qui pour succéder aux vainqueurs de l’année passée les Malgaches emmenés par Hery Ratsimba.



Programme :



Mercredi 11 juillet 2018



· Concours évènementiel Séniors + de 55ans - Doublettes 17h00

· Concours évènementiel Féminin - Doublettes 17h00



Jeudi 12 juillet 2018



· Concours évènementiel Famille - Triplettes (au moins une femme ou un enfant né en 2004 ou après) 17h00



Vendredi 13 juillet 2018



· L'ajaccienne évènementiel - Doublettes ou Individuel (DI) 14h00

· Gentleman avec la participation de personnalités 19h00



Samedi 14 juillet 2018



· International triplette par poules 10h00

· Concours triplettes 16h00



Dimanche 15 juillet 2018



· Régional triplette 9h00

· Doublette féminin par poules 9h00

· 1/8ème et ¼ de finale de l’International 09h30

· ½ finale de l’International 19h

· Finale de l’International 21h

· Remise des prix et cérémonie de clôture 22h30



Lundi 16 Juillet 2018



· National Jeunes 10h00

· Pour la 1ère fois en Corse, une compétition d’envergure nationale sera organisée par l’association Ajaccio Sport Pétanque en collaboration avec l’école de pétanque de la boule de l’Amitié.



· Le Challenge souvenir Pierre Jean Brigato mettra à l’honneur tous les jeunes de 7 à 17 ans sur la place du Diamant



Inscriptions : 06.11.51.51.64