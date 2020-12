Inondations, la Ville d'Ajaccio et la Banque des Territoires signent un Aqua Prêt de 3,8 M€ pour le quartier des Cannes La Ville d’Ajaccio et la Banque des Territoires ont signé ce jeudi 10 décembre un contrat d’Aqua Prêt pour le financement des travaux d’infrastructures réalisés dans le quartier des Cannes dans le cadre de son programme d’Actions et de Prévention des inondations (PAPI)



Ce jeudi 10 décembre, le contrat de financement « Aqua Prêt » a été signé à l’hôtel de Ville d’Ajaccio par Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA) et Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.



Les inondations survenues en 2008 dans le quartier Cannes sont restées gravées dans les mémoires des résidents mais aussi de toute la population ajaccienne. Les pluies diluviennes avaient entraînées une submersion des rues du quartier de plus d’1,5 m. Pour poursuivre



En 2014, la Ville signait une convention tripartite avec l’Etat et la Région pour lancer un programme d’Actions et de Prévention des inondations (PAPI). Il permet de déployer une politique globale d'actions contre les inondations pensée à l’échelle d’un bassin à risques en combinant la gestion des aléas, la prévention, la réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires. La Banque des Territoires a apporté son soutien financier pour permettre la réalisation du dédoublement du canal des Cannes.



L’opération, déjà réalisée, a consisté en un aménagement de cadres hydrauliques sous terrain à très fort débit depuis les bassins de rétention de l’Arbitrone et le ruisseau des Moulins blancs, jusqu’aux exutoires en mer. Les surcoûts liés à ces infrastructures ont été pris en charge dans le cadre de cet Aqua Prêt d’un montant de 3,8 M€ pour une durée de 40 ans accordé par la Banque des Territoires.



L’Aqua Prêt proposé par la Banque des Territoires est destiné à financer des travaux portant sur les infrastructures d’eau potable, l’assainissement des eaux usées, et le traitement des eaux pluviales ainsi que sur les investissements en matière de gestion des espaces et milieux aquatiques et de la prévention des inondations (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - GEMAPI).



Ce prêt permet à la Ville de finaliser financièrement cette opération inscrite dans le cadre du PAPI et le programme général de travaux de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) déployé jusqu’en 2018 sur les quartiers des Cannes et des Salines.



Il s’insère également dans un financement plus global de 7,3 M€ de la Banque des Territoires en faveur des territoires prioritaires d’Ajaccio : les quartiers des Cannes et des Salines et les opérations en centre-ville inscrites dans le programme « Action Cœur de Ville ». C’est dans le cadre de la GEMAPI que la Ville d’Ajaccio a bénéficié de cette offre de financement.

