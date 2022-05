Initiation au sauvetage côtier à destination des scolaires La municipalité d’Ajaccio par le biais de la direction des sports, et en partenariat avec l’Académie de Corse, propose une initiation au sauvetage côtier à destination des scolaires. Cette expérimentation inédite en Corse-du Sud s’adresse à des classes de CM1/CM2 de quatre écoles primaires de la ville (Sampiero, Forcioli-Conti, Saint-Joseph, Bonafedi). Elle sera conduite jusqu’en juin 2022 à raison de 5 séances par classe, d’une durée de 1h30.



Lundi 9 mai, Poste de secours plage Saint-François

En effet, face aux aléas de la nage en milieu naturel, l’objectif recherché est de faire découvrir un sport ludique, qui permet d’apprendre les gestes de premiers secours, les techniques de sauvetage et les dangers liés aux plages.

Les différents ateliers organisés, à la fois en milieu marin sur les zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) et sur la plage, sont supervisés par des intervenants qualifiés et agréés dans le cadre de la natation scolaire.

Les plages de Saint-François et du Trottel, toutes deux équipées de poste de secours, sont les sites choisis pour cette première expérimentation qui pourrait être déployée à terme à l’échelle départementale.

A la fin de leur cursus, les élèves évalués valident leur apprentissage grâce à des compétences de « sauveteur côtier » et grâce à une attestation « Apprendre à porter secours ». Sur le long terme ils pourront obtenir un diplôme de premier secours, « prévention secours civique niveau 1 ».

En présence de :

Jean-Philippe Agresti, recteur de la région académique de Corse

Virginie Franz, Directrice académique des services de l’Education nationale de Corse-du-Sud Rose Marie Ottavy, adjointe déléguée aux affaires scolaires, temps de l’enfant et réussite éducative

Stéphane Vanucci, adjoint délégué au sport

Marc Leca, directeur du service des sports, Ville d’Ajaccio

Denis Delplanque, conseiller pédagogique départemental EPS - Prévention - Sécurité Cette démarche s’inscrit dans l'action "savoir nager" et dans la continuité de l’apprentissage de la natation en milieu fermé. Elle s’appuie sur un projet pédagogique décliné par le département des Landes, mais ici adapté aux spécificités de la mer Méditerranée.En effet, face aux aléas de la nage en milieu naturel, l’objectif recherché est de faire découvrir un sport ludique, qui permet d’apprendre les gestes de premiers secours, les techniques de sauvetage et les dangers liés aux plages.Les différents ateliers organisés, à la fois en milieu marin sur les zones réservées uniquement à la baignade (ZRUB) et sur la plage, sont supervisés par des intervenants qualifiés et agréés dans le cadre de la natation scolaire.Les plages de Saint-François et du Trottel, toutes deux équipées de poste de secours, sont les sites choisis pour cette première expérimentation qui pourrait être déployée à terme à l’échelle départementale.A la fin de leur cursus, les élèves évalués valident leur apprentissage grâce à des compétences de « sauveteur côtier » et grâce à une attestation « Apprendre à porter secours ». Sur le long terme ils pourront obtenir un diplôme de premier secours, « prévention secours civique niveau 1 ».Jean-Philippe Agresti, recteur de la région académique de CorseVirginie Franz, Directrice académique des services de l’Education nationale de Corse-du-Sud





Accueil Envoyer à un ami Imprimer