Infos travaux, avenue de Paris

Un affaissement de la chaussé a provoqué ce week-end la formation d’une importante cavité, située au niveau de l’avenue de Paris (face à la rue Maréchal Ornano, côté place du Diamant). Les travaux débuteront dès demain matin, mardi 13 août. L'entreprise Debène procédera avec l'aide du service de la voirie et de la police municipale, à une réfection provisoire.

La circulation sera perturbée le temps des travaux. Une déviation des véhicules venant du cours Grandval et du front de mer sera mise en place. En fonction de l’ampleur du trou, les bus et les poids lourds pourraient également ne pas être autorisés à emprunter ce tronçon.