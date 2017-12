Infos Météo vigilance orange pour le risque « vague / submersion » Lundi 11 décembre Attenti à u timpurali in mari ! Ci sò i risichi di marosuli trà oghji è dumani

Il est rappelé que le département est placé en vigilance orange pour le risque « vague/ submersion » à compter d’aujourd’hui, début d’épisode 10h jusqu’à au moins demain et reste sous vigilance orange pour le paramètre « pluie-inondation » jusqu’à cet après-midi . Météo-France a également édité un bulletin de vigilance jaune concernant un épisode de vent très fort à compter de lundi 11 décembre 2017 jusqu’à mardi 12 décembre 2017.



Situation météorologique VENT de lundi 11 décembre 2017 jusqu’à mardi 12 décembre 2017



Vents violents et très forte mer

Un vent de secteur Sud à Sud-Ouest concerne l’ensemble du département, avec des vitesses moyennes de 80 km/h et jusqu’à 100 km/h du côté de Scandola et en montagne.

Demain, des rafales à 140 km/h pourront être observées par endroit. Cet épisode s’accompagne d’une mer très forte sur l’ensemble du rivage. Une puissante houle de Sud-Est frappe le rivage occidental et déferle jusqu’au fond des golfes.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

composez le 05 67 22 95 00

