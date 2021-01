Informations sur le service périscolaire dans les écoles municipales mardi 26 janvier 2021

En élémentaire, quatre écoles (Annexe, Castelluccio, Loretto et Mezzavia) dépassent les 25% d'enseignants annoncés grévistes (intention de grève): l'ALSH Saint Jean sera donc ouvert pour accueillir les enfants concernés.



En maternelle, sept écoles (Candia, Annexe, Cannes, Castelluccio, Jardin de l'Empereur, Sœur Alphonse et Pietralba) dépassent les 25% d'enseignants annoncés grévistes (intention de grève): les ATSEM assureront le SMA dans l'école.



Pour les autres écoles, elles fonctionneront normalement.



Attention toutefois, 2 cantines maternelles seront exceptionnellement fermées (Cannes et Loretto).