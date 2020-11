Informations sur le service périscolaire dans les écoles municipales lundi 16 novembre 2020

Infurmaziuni annant'à l'accolti di u perisculari pà a ghjurnata di u 16 di nuvembri

Pour la journée de lundi 16 novembre, les accueils périscolaires (garderie matin, cantine, garderie soir) seront assurés dans toutes les écoles et dans les conditions habituelles sauf :



- à l'école maternelle LORETTO: dans cette école seule la cantine sera assurée, les enfants pourront être pris en charge par les enseignants et l'équipe périscolaire entre 8h20 et 16h30.



- à l'école maternelle SALINES VI: dans cette école, l'accueil périscolaire du soir fermera exceptionnellement à 17h30 au lieu de 18h30.



La situation pouvant évoluer compte tenu de la crise sanitaire, les familles seront informées de tout changement.



Les familles des écoles concernées par les changements vont recevoir un SMS d'information.