Informations sur le mouvement de grève du mardi 14 janvier dans les écoles maternelles et élémentaires U sirviziu minimu d'accolta sarà missu in piazza ind'i scoli materni è primarii pà a greva di u marti 14 di ghjinnaghju

Le service minimum d'accueil est mis en place pour les écoles élémentaires pour la grève du mardi 14 janvier 2020.













Infos crèches Toutes les crèches de la ville d'Ajaccio, la Direction de la Petite Enfance, le Relais Assistantes Maternelles et la cuisine Ingurdelli seront ouverts et fonctionneront normalement.

