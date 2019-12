Informations sur le mouvement de grève de mardi 10 décembre dans les écoles et les crèches Un sirviziu minimu d'accolta sarà missu in piazza inde i scoli pà a greva di u 10 di dicembri

Le service minimum d'accueil est mis en place pour la grève de mardi 10 décembre.









X Les informations communiquées sont basées sur les déclarations d'intention de grève des enseignants et des personnels communaux. Elles sont susceptibles d'être modifiées. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous rapprocher du directeur d'école ou de la responsable périscolaire.









Accueil Envoyer à un ami Imprimer