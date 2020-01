Informations sur le mouvement de grève de lundi 6 janvier 2020 dans les écoles maternelles et élémentaires Le service minimum d'accueil est mis en place pour les écoles élèmentaires pour la grève du lundi 6 janvier 2020.









X Les informations communiquées sont basées sur les déclarations d'intention de grève des enseignants et des personnels communaux. Elles sont susceptibles d'être modifiées. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous rapprocher du directeur d'école ou de la responsable périscolaire.

