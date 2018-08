Informations circulation

- Le samedi 25 août et le samedi 1er septembre 2018 de 7h00 à 17h00 au plus tard, le stationnement sera interdit sur l'avenue Antoine Serafini (au droit de la Mairie d'Ajaccio coté cour anglaise sur trois emplacements) dans le cadre du centenaire de la ligue contre le Cancer.



- Du lundi 20 août jusqu'au 10 septembre 2018 au plus tard, le stationnement sera interdit Avenue Maréchal Juin près du chantier de l'école dans le cadre d'une intervention sur le pluvial.