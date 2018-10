Informations aux sinistrés de la tempête Adrian



SINISTRÉS ENTREPRISES



Afin d'appuyer la démarche de la Ville consistant à obtenir la reconnaissance de « catastrophe naturelle », veuillez envoyer avant le 9 novembre 2018 à



- Raison sociale

- Numéro de SIRET

- Représentant légal

- Coordonnées (e-mail /portable)

- Adresse de l'établissement

- Type de dégâts (destruction de biens immobilier, destruction de biens mobiliers, perte de stock, etc...)



Une réunion ouvertes aux entreprises sinistrées se tiendra le mardi 6 novembre 2018 en salle du Conseil Municipal de la Mairie en présence de la Préfète de Corse du Sud, Josiane Chevalier et de M. le Maire, Laurent Marcangeli.





SINISTRÉS PARTICULIERS



Afin d'appuyer la démarche de la Ville consistant à obtenir la reconnaissance de « catastrophe naturelle », transmettez les informations déclarées à votre assurance à avant le 9 novembre 2018.



GESTION DES DÉCHETS



En pièce jointe, vous trouverez le support d'information de tri et de collecte des déchets issus de la tempête, ou rendez-vous sur le site de la CAPA sur

