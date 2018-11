Information au public sur les risques industriels

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques ‘‘ PPRT’’ du site ENGIE (GDF Suez ) de Loretto dont l’objectif est de protéger les populations en définissant les règles d’utilisation des sols a été approuvé le 27/09/2016, arrêté préfectoral n° 16-1855. Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, l’exploitant du site est tenu de remettre à l’autorité administrative le bilan sécurité de ses installations de production. Ce bilan ou étude de danger, consiste en une étude systématique des risques liés à son activité ainsi que des conditions d’utilisation des équipements. Les différents plans d’urgence, qui en découlent, sont régulièrement mis à jour et leur pertinence testée sur le terrain par des exercices réguliers. Dans ce cadre sécuritaire des populations, nous vous invitons à prendre connaissance des prescriptions définies dans les 2 documents suivants que vous trouverez en pièce-jointe : - une plaquette d’information sur la station gaz de Loretto,

- une fiche sur les bons réflexes à adopter en cas d’alerte.

Vous pourrez devenir ainsi un acteur compétent de votre sécurité voire celles des autres !

En complément de ces informations, le Maire, Laurent MARCANGELI, au nom de la commune d’Ajaccio, a signé en 2016, une convention avec ENGIE et l’Etat afin qu’au plus tard en 2020, l’opération de déplacement et d’encoffrement des cuves soit réalisée, ramenant la zone d’aléas à moins de 200 mètres autour de la nouvelle implantation.