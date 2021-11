Info météo vigilance jaune "orage" et "pluie-inondation" mercredi 3 novembre Météo France hà piazzatu u dipartamentu in vigilenza gialla par via di u gattivu tempu

Météo-France place le département en vigilance jaune "situation météorologique à surveiller" pour le phénomène "orages" et "pluie-inondation", à compter du mercredi 3 novembre 2021 à 10h jusqu'au jeudi 4 novembre 2021 à 06h.



De fortes rafales de vent viendront accompagner les averses en fin d'après-midi et en soirée avec 60 à 80 km/h de moyenne.



composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

