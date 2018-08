Info Météo vigilance orange phénomène orageux mercredi 8 août 12h U dipartamentu di u Pumonti hè piazzatu oghji in vigilenza arancia par via di u timpurali trà meziornu è 8 ori di sera

Météo France place le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre "orages", à compter de demain, mercredi 8 août 2018 à 12 heures au mercredi 8 août 2018 à 20 heures



Météo-France a édité un bulletin de vigilance « situation météorologique à surveiller » concernant le département à compter du mercredi 08 août 2018 à 12 heures au mercredi 08 août 2018 à 20 heures pour le risque météorologique « orages ».

En milieu de journée de mercredi, les orages éclatent sur le relief de la Corse. Ces orages se renforcent dans l’après-midi en se généralisant à l’ensemble des reliefs puis aux plaines. Le risque orageux s’estompe rapidement en fin de journée.

Les orages de l’après-midi peuvent être très forts et s’accompagner de très fortes rafales de vent supérieures à 80 km/ h, de grêle ainsi que de fortes précipitations pouvant parfois atteindre 50 mm en moins d’une heure.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

