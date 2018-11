Info Météo vigilance orange orages, pluie et inondation jusqu'au 5 novembre Vigilenza arancia pà u Pumonti trà u 4 è u 5 di nuvembri

Météo-France place le département de la Corse-du-Sud en vigilance ORANGE orages, pluie inondation. L’événement débute le dimanche 04 novembre à 00h00 jusqu’au lundi 05 novembre 00h00.



Dans la nuit du samedi au dimanche, plusieurs passages pluvio-orageux vont concerner la Corse, tout d’abord sur le Sud de l’île puis, en fin de nuit et journée, sur l’ensemble de la façade orientale. Ces passages orageux peuvent donner des précipitations intenses (50/60 mm en 1 à 2 heures) et

s’accompagner de grêle et de rafales de vent.



Entre ces vagues orageuses, des précipitations se produisent encore sur les versants Est. On attend des cumuls de l’ordre de 80/100 mm, localement 130/150 mm au moins.



D’autres passages orageux peuvent se produire en soirée de dimanche.





www.meteofrance.com

