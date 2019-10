Info Météo vigilance orages et pluies-inondation du 23 au 25 octobre Attenti à i risichi d'inundazione è di timpurale par u 23 è u 25 d'uttobre.

Météo-France a édité un bulletin de « situation météorologique à surveiller pour le paramètre « orages et pluie-inondation » concernant le département de la Corse-du-Sud, pour la période du 23 au 25 octobre 2019 à 06h00.





A surveiller en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi, les cumuls attendus sur la partie orientale Sud de l’île, avec des valeurs de l’ordre de 20 à 40 mm, voire localement de 50 à 80 mm, sur le secteur de Porto-Vecchio.



Météo France maintient la vigilance jaune orages, pluie, inondation en Corse-du-Sud jusqu'au vendredi 25 octobre 2019, 06h00.

Des cellules orageuses sont attendues en deuxième partie de nuit, notamment sur la cote orientale. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 10 à 30 mm en une à trois heures et peuvent atteindre localement 40 à 60 mm. L'activité électrique peut être temporairement forte.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com La perturbation méditerranéenne aborde la Corse ce mercredi soir avec des lignes d’averses orageuses.A surveiller en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi, les cumuls attendus sur la partie orientale Sud de l’île, avec des valeurs de l’ordre de 20 à 40 mm, voire localement de 50 à 80 mm, sur le secteur de Porto-Vecchio.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer