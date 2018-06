Info Météo vigilance jaune phénomène orageux potentiellement violent jeudi 7 juin 13h00

Un bulletin de vigilance jaune a été édité par Météo France et concerne l’ensemble du département pour un phénomène orageux potentiellement violent qui débutera vers 13h. Cet épisode s’accompagnera de fortes pluies, de grêle, de rafales de vent et de foudre. Des cumuls de l’ordre de 50mn en un pas de temps très court peuvent être observés localement. La partie Ouest de l’île est plus particulièrement impactée : région Ajaccio, Piana, Porto, Sartène.