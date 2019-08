Info Météo vigilance jaune orages, pluies-innondation le 28 août 2019 Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour les

phénomènes « orages » et « pluies-inondation », ce jour, mercredi 28 août 2019.





En fin de journée, le risque orageux s’estompe mais des averses éparses sont toujours attendues, notamment sur le secteur de l’Extrême Sud.

Au total, les cumuls pourront atteindre au maximum 100 mm sur le relief et jusqu’à 10-15 mm sur le littoral.



IMPORTANT

Il y a lieu d’assurer une veille de cet événement météorologique.

Les campings situés en zone inondable sont à surveiller.

La préfecture déconseille fortement la pratique des activités de pleine nature en montagne.

