Info Météo : Vigilance Jaune "vagues/submersion" mercredi 8 décembre Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance jaune « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre «vagues/submersion » à compter du mercredi 08 décembre 2021 à 10h00 au mercredi 08 décembre 2021 à 16h00.









Les vagues de Sud-Ouest deviennent fortes mercredi matin sur la façade ouest de la Corse-du-Sud et se maintiennent en journée.



Les conditions atmosphériques sont également à l'origine d'une surélévation du niveau de la mer (phénomène de surcôte).



La conjonction de ces éléments induit un risque de submersion localisée sur le département de la Corse-du-Sud.



Par ailleurs, le département de la Corse-du-Sud est placé en vigilance jaune pour les paramètres: «vent, pluie-inondation, orages, crues, avalanches ».



Ces éléments apporteront des précipitations qui pourront impacter les cours d'eau.

