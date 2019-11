Info Météo Situation météorologique à surveiller « orages et pluie-inondation » du 7 au 8 novembre Attenti à u timpurali è à l'inundazioni da sta sera 9 ori sin'à dumani 1 ora di u dopu meziornu

Météo-France a édité un bulletin de « situation météorologique à surveiller » pour le paramètre « orages et pluie-inondation » concernant le département de la Corse-du-Sud, pour la période du jeudi 7 novembre à 21h00 jusqu’au vendredi 8 novembre 2019 à 13h00.





La façade ouest du département est la plus impactée par les pluies orageuses intenses.

Outre l’activité électrique, les orages peuvent également être accompagnés de fortes rafales de vent. Après une accalmie, un deuxième passage orageux est attendu vendredi matin.

Sur l’ensemble de l’épisode, les cumuls attendus sont de 30 à 50 mm et localement de 80 mm.



