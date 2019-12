Info Fournisseurs : dématérialisation des factures à compter du 1er janvier 2020 À partasi da u prima di ghjinnaghju, tuccarà à i furnitori di a merria di metta i so fatturi https://chorus-pro.gouv.fr. fattu apposta

A partir du 1er janvier 2020, les fournisseurs de la commune ne pourront plus présenter leurs factures papiers par courrier ou par e-mail, il faudra obligatoirement déposer les factures sur la plateforme officielle https://chorus-pro.gouv.fr.



Ce service est entièrement gratuit et sécurisé. Il permet de déposer les factures au format PDF ou de créer directement les propres factures destinées au paiement par la Commune d’Ajaccio. Les factures papiers envoyées par courrier ou par e-mail ne pourront plus être traitées.



C’est l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique qui prévoit une dématérialisation généralisée des factures à compter du 1er janvier 2020.



