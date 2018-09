Info Circulation - Ville Génoise piétonne le 15 septembre de 9h à 18h

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, les rues Bonaparte, Roi de Rome, Notre Dame et Zevaco Maire seront piétonnes et interdites à la circulation, le samedi 15 septembre de 09h00 à 18h00.

Ces zones resteront accessibles aux riverains et aux livraisons.