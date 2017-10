Incivilités dans les lieux publics

Ce mois d'octobre 2017 est, une fois de plus, marqué par des actes d'incivilité qui dégradent le cadre de vie des ajacciens. A plusieurs reprises il a été constaté des actes de vandalisme sur les aires de jeux, la dernière en date est l'arrachage d'une barrière au bateau des pirates, au delà du coût que cela représente pour la collectivité, cela impacte directement la sécurité sur un lieu convivial aménagé pour les plus petits. Le vol de plantes devient, lui aussi, une habitude, le parking de Mezzavia en a fait les frais. Depuis 2015, l’engagement de la municipalité est de mettre en œuvre des projets qui offrent une meilleure qualité de vie à la population et qui feront rayonner Ajaccio en tant que capitale régionale pour les Ajacciens mais aussi pour les visiteurs.

Si d’enthousiasmantes perspectives se dessinent pour l’avenir, il n’en demeure pas moins qu’en matière d’incivilités, notre ville se distingue. La Ville fournit d’importants efforts mais ne peut pas tout. Si nous voulons faire avancer Ajaccio, c’est tous ensemble que nous y arriverons.

Tous Responsables, Tocca à voi !