Inauguration du stade Pierre Cahuzac

Elargissement et homologation du terrain, pose d’une pelouse synthétique, amélioration de l’éclairage, réhabilitation des vestiaires… Le stade Pierre Cahuzac a été inauguré ce samedi 24 mars en présence de Yannick Cahuzac, petit-fils de l'ancien entraîneur du Gazelec et du SCB. Entièrement réhabilité, le stade de Pietralba est l’expression du plan de modernisation des installations sportives entrepris par la Ville d’Ajaccio pour répondre à une demande sociale de plus en plus forte.

Les jeunes footballeurs des clubs de la JSA, de l’AS des Cannes, du GFCA, du FCA, de l’ACA et de Bocognano ont ensuite participé à des matchs exhibitions.





" Ajaccio est une ville sportive, c'est pourquoi nous avons pris à coeur avec mon adjoint délégué aux Sports, Stéphane Vannucci et toute l'équipe municipale d'entreprendre un important programme de modernisation des équipements sportifs municipaux. Il y a un réel besoin et une forte attente de la population, nous en avons pris toute la mesure", a déclaré le maire d'Ajaccio. "Ce stade est un stade populaire, un stade de quartier qui appartient à tous et qui je suis sûr va démocratiser la pratique sportive dans des conditions optimales", a poursuivi Laurent Marcangeli avant de souligner le choix du nom Pierre Cahuzac, "un entraîneur qui a su faire naître des vocations dans toute la Corse, et dont même les jeunes générations connaissent le nom, à travers la remarquable carrière de son petit-fils, Yannick, que je remercie de s'être déplacé pour l'occasion". Le joueur professionnel en Ligue 1 dans l'équipe de Toulouse, visiblement ému a remercié la Ville d'avoir ainsi honoré la mémoire de son grand-père. "C'est au nom de ma famille que je vous exprime notre fierté de voir un si beau stade profité à la jeunesse ajaccienne qui pourra s'entraîner dans de si bonnes conditions".







Le stade de Pietralba a fait l’objet d’une réhabilitation complète dont les travaux ont débuté au cours du dernier semestre 2017. Cet équipement rénové et performant sera mis à la disposition de l’institution scolaire, des centres sociaux et des clubs sportifs. Il va constituer un pôle d’attractivité fort pour ce quartier populaire.



Les travaux ont consisté en une transformation et une mise aux normes de l’aire de jeux. Initialement recouvert d’un revêtement stabilisé, le stade est désormais équipé d’une pelouse synthétique. En matière environnementale, la ville d’Ajaccio a initié une démarche éco responsable ayant pour objet de réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux tels que les complexes sportifs. Le nouveau stade de Pietralba est ainsi équipé d’un système de drainage moderne et d’un réseau d’arrosage (non obligatoire) par canons d’aspersion couplé à une nouvelle alimentation en eau. Pour parfaire l’ensemble, les clôtures et portails de toute l’enceinte sportive ont été remplacés et une piste d’entretien sur le talus côté nord a été construite. Enfin un rafraichissement des murs, et murets d’enceinte ainsi que des façades des bâtiments a été réalisé.





Investissement

La rénovation du stade de Pietralba a bénéficié de la stratégie « Investissement Territorial Intégré » (Iti) portée par la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien(Capa).



L’opération de rénovation du stade de Pietralba répond aux objectifs fixés par la Capa dans le cadre de la stratégie développée « Investissement Territorial Intégré » (ITI). Elle s’inscrit dans l’Axe 6 du programme opérationnel FEDER et la priorité d’investissement 9b, qui vise à fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales.



Coût total (HT) 691 767 €

(FEDER 80%/Ville 20%)







Ce stade est l’unique structure sportive de ce type dans le secteur urbain de Pietralba. La direction des Sports de la Ville d’Ajaccio va pouvoir mieux répondre aux sollicitations des différents clubs sportifs ainsi qu’à celles des acteurs sociaux du territoire. Très fréquenté par les habitants du quartier, le stade est également utilisé par plusieurs milliers de sportifs (des jeunes aux seniors) souvent issus du quartier prioritaire des Salines, et du quartier des Cannes. Les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées notamment le lycée professionnel « Jules Antonini »), l’association de « Pietralba » et les clubs sportifs sont également des utilisateurs assidus de cette infrastructure.



La commune d’Ajaccio dispose d’une clause générale de compétence et peut intervenir dans tout domaine de compétence afin de garantir l’intérêt public local. À ce titre, elle travaille au développement harmonieux et durable de son territoire, dans le respect des objectifs spécifiques fixés par l’Union Européenne (égalité des chances et respect de l’environnement notamment).

Caractéristiques Pratique sportive : football.

Stade de niveau régional 2.

Toutes catégories jeunes : entraînements et compétitions.

Corpos et vétérans : compétitions.

Les collèges et lycées de la Ville bénéficient de créneaux du lundi au vendredi.

Fréquentation actuelle : 300 personnes/jour.

Horaires d’ouverture de 8h00 à 22h00 en semaine et suivant compétitions le week-end.

Objectifs Permettre une pratique sportive dans des conditions optimales pour les publics prioritaires qui fréquentent le site et ainsi favoriser la mixité sociale.

Favoriser la réintégration du quartier et de sa population dans la dynamique de développement intégré du territoire urbain d’Ajaccio et de la Capa et ainsi améliorer sa cohésion sociale et économique.

Améliorer le cadre de vie.

Favoriser le maintien du lien social et la transmission des valeurs éducatives et citoyennes à travers le sport.

Contribuer au développement de la mixité des publics pratiquant les sports individuels et bénéficiaires du stade de Pietralba.

Permettre aux clubs d’augmenter leurs effectifs grâce à l’optimisation de l’utilisation de l’infrastructure. Accroissement de la fréquentation de 30 % (associations, clubs sportifs, établissements scolaires…).

