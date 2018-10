Inauguration de la place Jean Casili Samedi 20 octobre à 11h Inagurazioni di a piazza Jean Casili in u quartieru di i Salini, sabbatu u 20 d'uttrovi à 11 ori

Cette nouvelle place construite dans le cadre du PRU au coeur du quartier des Salines, sera inaugurée le samedi 20 octobre à 11h rue François Pietri .





A cette occasion des animations seront organisées par le Centre Social des Salines et la Direction de l’Évènementiel de la Ville d'Ajaccio : un atelier maquillage, tatoos paillettes et sculpture sur ballon animés par "Festival des enfants" de 11h à 16h. Un bal "80 et 90" sera organisé animé par Dj Dumé et Simu Noi de 12h15 à 16h.

Quelques informations - la place est d'une surface totale d'environ 5 500 m2 traversante de part et d'autre de la rue François Pietri, ce lieu de partage sera garni de bancs en pierre.

- la place est composée de revêtements de type dallage en pierre (pose en opus romain et en opus insertum), béton colorée désactivé et stabilisé.

- un plateau traversant dont la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h liaisonne les deux parties de cette place.

- la partie "nord" comporte : une fontaine avec jets d'eau variés (brume, jet fin à 2m de hauteur, jet moyen à 2,5 m), une piste cyclable double sens, une scène avec kiosque et gradins couvre les installations techniques d'Erilia.

- la partie "sud" comporte : 3 terrains de jeux de boule, 4 kiosques (1 local technique pour Kyrnolia, 1 toilette public PMR, 2 locaux associatifs), un parking d'environ 17 places (dont 1 PMR).

- l'ensemble de la place est agrémenté par 62 arbres (essences : albizzia, fraxinus, melia azederach et tilleul) et de 10 grandes jardinières.

