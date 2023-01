Inauguration de la médiathèque des Trois Marie Après plusieurs mois de travaux, un nouvel outil culturel a ouvert à Ajaccio : la médiathèque des Trois Marie située au 1 rue des Trois Marie. Il s’agit d’une structure relais de lecture publique en centre-ville. Une offre nouvelle qui suscite beaucoup d’attente et d’enthousiasme depuis que la médiathèque Sampiero a fermé ses portes en raison du projet de rénovation de la bibliothèque patrimoniale Fesch.



Au terme de plusieurs mois de travaux, Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, accompagné de Simone Guerrini, adjointe à la Culture et au Patrimoine ont officiellement inauguré la médiathèque des Trois Marie, en présence d’élus et de partenaires.



L’espace dédié au public se déploie sur une surface de 80 mètres carrés. Situé dans les anciens locaux de la Direction du commerce et de l’artisanat, des travaux d’aménagement et de mise aux normes ont été nécessaires sur la période de septembre à décembre 2022.



Les amateurs de littérature, de mangas, de BD, de films, de musique et de culture générale y trouveront une offre grand public de qualité.

L’équipe de la médiathèque a également souhaité toucher des publics spécifiques ; ainsi, des ouvrages pédagogiques sont à disposition des publics « dys ». Pour les seniors et les personnes malvoyantes, des livres large vision et des livres audios. Et pour les ados et jeunes adultes, la part belle est faite à la littérature de l’imaginaire et une sélection autour de l’univers de la pop culture.



Enfin, la médiathèque des 3 Marie reprendra les accueils scolaires avec pour objectif de promouvoir la littérature jeunesse lors de moments conviviaux.

Côté médiation culturelle, un programme d’événements et d’animations est proposé tout au long l’année (ateliers, expositions, rencontres, lectures, conférences) à destination de tous les publics, autour de thématiques mensuelles, d’événements nationaux et d’ateliers pédagogiques. La médiathèque des Trois Marie envisage également de consolider un partenariat avec la Citadelle, en proposant des animations programmées « hors les murs ».

Des journées « portes ouvertes » sont proposées au public dès le lundi 30 janvier à 14H, le mardi 31 janvier et le mercredi 1er février.

En Chiffres Coût total des travaux : 129 000 euros TTC

Partenaires : Direction Régionale des affaires Culturelles (DRAC) et Collectivité de Corse (CDC).

Fonds adultes : 3000 documents (romans, romans graphiques, bande dessinées, documentaires et fonds local, livres audio, CD, DVD, journaux, magazines...)

Fonds jeunesse : 2800 documents (albums, contes, romans, bandes-dessinées, mangas, documentaires et fonds local, documents sonores, DVD magazines)

Accès gratuit à l’ensemble des services suivants :

- Prêt de documents

- Accès Internet en libre accès sur tablettes

- Animations culturelles





La programmation culturelle :

Ateliers récurrents

Pour les tout-petits :

• Eveil musical / Atelier Montessori : tous les mois (en alternance), le 1er mercredi

• Bébé lecteur : tous les mois, le 3e mercredi

• Ciné goûter des p’tits bouts : tous les mois, le 2e mercredi • Initiation anglais - 3-5 ans : 2 fois par mois, les 2e et 4e mercredis

Pour les + de 6 ans • Initiation anglais - 6-8 ans : 2 fois par mois, les 2e et 4e mercredis • Soutien scolaire/aide aux devoirs : (dates à déterminer) • Et si on jouait ! (Après-midi jeux de société) : une fois par mois, et au cours des vacances scolaires

• Club petit Einstein (atelier scientifique pour enfants) : vacances scolaires

Et aussi, tout au long de l’année : ateliers créatifs, ateliers thématiques : radio, photographie, bandes dessinées, archéo, ateliers et animations langues et culture Corse…

Pour le public adulte : book club, conférences, expositions, rendez-vous Cinéma…





Horaires Ouverture au public :

Lundi-Mardi-Vendredi : 10h-17h

Mercredi-Jeudi : 10h-18h

La programmation de la médiathèque est à retrouver sur : http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/sampiero.aspx

