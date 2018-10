Inauguration de l’école Simone Veil, la plus moderne des écoles ajacciennes Après deux années de travaux, l’ouverture de l’école Simone Veil concrétise la mise en œuvre d’un grand projet pour le quartier et pour la ville. Situé au cœur des Salines, à l’angle de la rue François Pietri et de l’avenue Maréchal Juin, le groupe scolaire a remplacé les anciens bâtiments de type Pailleron utilisés dans les années 70. Lignes épurées, espaces paysagers, l’architecture moderne de l’école est une réponse à la politique de reconquête du cadre de vie du quartier qui bénéficie avec les Cannes du programme de rénovation urbaine.







Le parti pris architectural et paysager Le bâtiment qui s’articule autour d’un espace extérieur, caractéristique d’une architecture à patio, favorise à la fois les relations directes entre les différents pôles, mais également un rapport visuel avec l’extérieur et une meilleure ventilation naturelle des lieux d’enseignement.



La conception du groupe scolaire autour de ce grand patio, que constitue la cour de récréation, permet de découvrir l’organisation du bâtiment et de séparer distinctement les trois grands pôles, les fonctions administratives et périscolaires de l’école, la restauration et en retrait la zone d’enseignement. Les salles de classes disposées en retrait des voies urbaines sont ainsi protégées des contraintes acoustiques comme urbaines et bénéficient d’une lumière naturelle adoucie grâce à l’orientation nord-sud. Les façades intérieures des salles de cours ont fait l’objet d’un traitement particulier par la création d’un banc au niveau des baies vitrées permettant une activité de lecture pour les enfants, ouverte sur la cour. En relation directe depuis les salles de classe et les forums, se trouve le patio central. Les lignes de constructions de faible hauteur ont été pensées afin de respecter l’échelle humaine, pour un lieu dédié à l’enseignement, dans un environnement urbain avoisinant qui, à l’inverse, reste dense et vertical.

La cour de l’école occupe une place centrale dans l’architecture. Véritable lieu de vie et d’échanges, protégé de l’environnement urbain par une maille métallique perforée et le parvis paysager, il bénéficie d’une orientation sud lumineuse, préservée de la chaleur d’été par les arbres à feuilles caduques.



Le centre de la cour est composé d’un traitement paysager particulier qui la divise en deux afin de séparer les deux cycles tout en proposant un lieu de rencontre. Il est composé d’une zone ombragée dédiée au goûter, avec la création de bancs et de tables à la hauteur d’enfants. La zone pique-nique a été intentionnellement positionnée en décaissé afin de permettre une surveillance aisée de l’ensemble de la cour. Les espaces dédiés aux activités hors fonctionnement scolaire sont rassemblés dans l’angle Sud Est afin qu’ils soient plus visibles et accessibles par les usagers. Le parvis paysager au sud de la parcelle permet de créer une véritable zone de transition entre la rue et l’entrée dans l’école. Composé de rampes, escaliers et jardinières, il offre plusieurs cheminements d’accès et différentes ambiances ludiques.



Afin de répondre aux risques inondations, le bâtiment repose sur un soubassement respectant les 1m20 minimum. Cette partie basse, traitée en acier corten, permet de solutionner à la fois les risques d’agressions extérieures (anti-tags) et de faciliter l’entretien. Par la création de ce soubassement, les fonctions de l’école se retrouvent positionnées plus en hauteur et ainsi protégées des regards depuis la rue.

Chiffres clés : 215 élèves

Accueil périscolaire du matin : 39 enfants

Accueil périscolaire du soir : 33 enfants

Cantine scolaire : 93 enfants

11 classes

3 CP dédoublés

Investissement en mobilier : 120 031 €

Investissement office de cuisine : 29 843,64 €

1 983 m2 de surface habitable

2 034 m² d’espaces extérieures.

7.3 M € d’investissement



Retrouvez la visite en vidéo en cliquant par ici Effectif scolaire :Accueil périscolaire du matin :Accueil périscolaire du soir :Cantine scolaire :Investissement en mobilier :Investissement office de cuisine :de surface habitabled’espaces extérieures.d’investissement

Accueil Envoyer à un ami Imprimer