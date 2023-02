Inauguration de l'Espace municipal Saint-Jean

Grâce à la mise à disposition par l’Office public de l’habitat de locaux situés en plein cœur du quartier Saint-Jean, et en partenariat avec la CAPA et la Caisse d’Allocations Familiales, le Centre Social Saint-Jean peut aujourd’hui se délocaliser afin de donner plus de visibilité aux activités qu’il propose.



Cette antenne, baptisée Espace municipal Saint-Jean, est un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité, offrant accueil, écoute, orientation...



Il ne s’agit pas de créer un simple guichet administratif mais de proposer un lieu attractif au service des habitants dans un esprit « d’aller vers », afin d’atténuer les effets de l’enclavement des locaux actuels du Centre Social peu accessibles pour certains habitants. A cet effet, la structure offrira un espace accueil informel, propice au recueil de la parole des habitants.



Il permettra de mieux traiter l’accès aux droits, ou encore de lutter contre la fracture numérique.

Si ce volet accueil/accès aux droits représentera une part importante de l’activité de la structure, il sera également possible d’y organiser des animations de proximité.

D’où la présence sur site d’agents chargés d’accueil mais aussi d’animateurs.



Les objectifs :

- Donner de la visibilité au Centre Social et à la médiathèque (un point presse sera

mis à disposition des usagers de l’Espace municipal Saint-Jean).



- Recevoir et orienter les usagers dans leurs démarches administratives et accès

aux droit, accès à internet (exemple : démarches administratives

dématérialisées).



- Développer l’activité du Centre Social à travers les permanences des Assistantes Sociales (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et de tout autre intervenant partenaire proposant une activité concourant à l’intérêt général.



- Créer un espace d’accueil convivial et informel permettant de recueillir les besoins des habitants.



- Réduire la fracture numérique et donner un accès à tous à internet.



Les locaux de l’Espace municipal Saint-Jean s’étendent sur une superficie totale de 120 m2 comprenant :

1 Bureau Accueil.

1 Pièce à vivre, salle d’attente, coin lecture, libre accès internet.

1 Bureau direction animateur et/ou salle de réunion/animation.

1 Bureau de permanent.