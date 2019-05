Immersione linguistica in u centru di Basterga U sirviziu LCC di a cità d'Aiacciu hà iniziatu è accumpagnatu un sughjornu d'immersione linguistica par i zitelli di u centru di Baleone.





Dopu à avè scuparta u fornu cù Jean Pierre, i zitelli di u centru di Baleone anu messu e mani in a pasta cù Magalie, Carole, Dorianne, Livia è Litizia di manera à priparà e bastelle è falle coce in u fornu innanzu di manghjassile. Si sò campi...in lingua corsa !!







