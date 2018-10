Immersione linguistica in Basterga Da u 29 sin'à u 31 d'uttobre, 22 zitelli di i centri d'asgi municipali anu da andà à u centru d'immersione linguistica di Basterga.



Par e vacanze di i Santi, u Sirviziu LCC è quellu di a Ghjuvintù anu da purtà 22 i zitelli di u primariu (6-11 anni) in Basterga pà prufittà d'una immersione linguistica da u 29 sin'à u 31 d'uttobre. À u prugrama : canti, quatrigliu, corsa d'orientazione, u ghjacaru cursinu, a castagna, u fornu anticu, a cucina è a famosa mela di Basterga...tuttu in lingua corsa !







