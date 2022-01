INSEE : Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité Inchiesta di l'INSEE annant'à l'impiegu, u disimpiegu è l'inattività

L’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est l’une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du chômage.







Questionnaire + informations sur le site officiel de l'INSEE : https://particuliers.stat-publique.fr/eec Conduite sur l’ensemble de l’année, cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. Elle apporte aussi de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du marché du travail. Elle fournit des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires ou encore la formation.

Comment se déroule l’enquête ? Afin de disposer de résultats représentatifs de l’ensemble de la population, il n’est pas nécessaire d’interroger chaque logement ; cela prendrait trop de temps et serait trop coûteux.

Un échantillon de logements est donc tiré au hasard.

Pour disposer de résultats représentatifs, il est donc essentiel que l’ensemble des personnes sélectionnées, qu’elles soient en emploi au chômage ou inactives, répondent à l’enquête.



Pour suivre l’évolution des situations dans le temps, chaque logement sélectionné est interrogé six trimestres consécutifs.



Les personnes dont le logement est sélectionné reçoivent une lettre-avis leur présentant l’enquête et leur annonçant qu’elles sont invitées à y répondre. Pour la première interrogation, les personnes sont contactées par un enquêteur de l’Insee qui prend contact avec elles pour convenir d’un rendez-vous. Les réinterrogations, plus courtes, se font par téléphone avec un enquêteur de l’Insee ou par Internet.



Les enquêteurs de l’Insee sont munis d’une carte officielle et sont tenus au secret professionnel.

