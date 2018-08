"I Salini in Festa" a tenu ses promesses Gran successu pà a festa di i salini

La fête de quartier a connu un grand succès



Le centre social des Salines a clôturé de fort belle manière ses activités estivales en conviant les habitants du quartier des Salines à sa grande fête annuelle "I Salini in Festa".



La société ERILIA avait mis disposition pour l'occasion son parc arboré situé au coeur de la résidence Petra di Mare.

Les habitants ont répondu présents car plus de 200 habitants, de tous âges, ont pris part aux réjouissances proposées par l'équipe du centre social des Salines.



Au programme, des jeux en famille avec "Le Petit Atelier", de la danse et traditions créoles avec l'association "les Flamboyants", un apéritif et un barbecue géant, et pour finir une soirée karaoké animé par "Simu Noi".



Le centre social des Salines ferme ses portes au public jusqu'au 3 septembre afin de préparer une nouvelle année riche en activités éducatives, culturelles et sportives ouvertes à toutes et à tous.



Bonnes vacances ! ! !

