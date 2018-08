I Muvrini en concert mardi 7 août 21h30 au Casone

Du chant que leur a appris leur père dès l’enfance, les frères Bernardini ont fait d’I Muvrini le premier groupe de World Music en terre de France. Ils sont devenus le groupe corse dont le son et les voix nous enchantent, un hymne à l’harmonie qui rassemble, à la diversité qui enrichit. I Muvrini ont accédé aux plus grandes scènes internationales, traversant tous les zéniths de France jusqu’à Bercy. Maintes fois disque d’or, I Muvrini ont remportés deux fois, en France les Victoires de la Musique en 1997 et 2003.