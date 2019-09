Horaires et coordonnées du service CNI Passeport Ori d'apartura di u sirviziu di i carti d'identità è di i passaporti

Vous désirez connaitre les horaires d'ouverture, de prise de rendez-vous ou récupérer un titre d'identité au sein du service des CNI et passeports situé au rez de chaussée de l'Hôtel de Ville, consultez notre article.



ouverture au public de 8h à12h et de 12h45 à 16h.

prise de rendez-vous et renseignements sur place ou au 04.95.51.53.73.

horaires pour les instructions de dossier (Passeports ou CNI) de 8h à 10h45 et de 12h45 à 14h45 du lundi au vendredi.

retrait des titres (passeports ou CNI) de 11h à 12h et de 15h à 16h tous les jours sans rendez-vous.

